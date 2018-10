Villingen-Schwenningen Wie konnten Keime ins Wasser gelangen?

Nach wie vor sorgen Verkeimung des Trinkwassers und die damit verbundene erneute Chlorung in VS für Diskussionen. Nicht nur mancher Bürger aus VS zweifelt die Klimawandel-These der Stadtwerke an. Zur Erinnerung: In den Leitungen stellten die SVS erhöhte Temperaturen fest, teils rund 20 Grad, "eine elegante Temperatur für die Keime", so damals SVS-Chef Ulrich Köngeter und sprach von "Folgen des Klimawandels". Wasserexperte Nick Geiler aus Freiburg nimmt die Klimawandel--These aus VS mit zu einer Experten-Konferenz nach Berlin, zur Wasserwirtschaftlichen Jahrestagung des Bundesverbandes der Deutschen Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Sein Fazit: "Die einen lachen, wenn Sie ›Schwenningen‹ hören, berichtet er, "Ja, ja, die Mär aus Schwenningen." Die anderen gestehen zu, dass tatsächlich beunruhigende Entwicklungen in Folge des Klimawandels im Gange wären.

Unruheherde fürs Netz

Aber auch, weil mehr "Unruhe" ins Netz komme, hieß es: Beispielsweise, wenn Landwirte vermehrt Standrohre angeschlossen haben, um ihre Kulturen mit Hilfe von Bewässerung vor dem Vertrocknen zu retten. Durch solche Großverbrauche würde die Fließgeschwindigkeit im Verteilungssystem örtlich stark zunehmen, so dass vermehrt der Biofilm an den Innenrohrwandungen auf- und weggerissen werde – "und die im Biofilm normalerweise festsitzenden Keime ins fließende Wasser gelangen". "Unruhe" könne aber auch ins Netz kommen, wenn an heißen Tagen viele Gartenbesitzer gleichzeitig anfangen, den Garten zu bewässern. Auf jeden Fall zeichne sich klar ab, dass man in Zeiten des Klimawandels deutlich mehr "Rohr- und Netzpflege" betreiben müsse als bislang.