Villingen-Schwenningen Wie Klinge das Scheitern erklärt

Die FDP lehne weitere Steuerbelastungen und die Idee der Grünen "alles abzuschalten", Fahrverbote und die "kalte Enteignung" von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ab. Es könne nicht sein, so Klinge, dass man hernach "dreckigen Kohlstrom aus Polen und Atomstrom aus Frankreich" zur Sicherung der Grundversorgung beziehen müsse. Auch beim Thema Bildung sei man nicht zusammengekommen. Die FDP plädierte für eine finanzielle Beteiligung des Bundes, denn "ein neuer Realschulbau wie derzeit in Donaueschingen für 30 Millionen Euro ist für viele Kommunen nicht zu schaffen". Klinge bedauerte neben den strittigen Punkten auch das Vertrauen, das sich die Verhandlungspartner von Anfang an nicht entgegenbrachten. "Jetzt sollen die anderen mal machen". Es tue der politischen Kultur in Berlin gut, wenn mal jemand zu seinen Prinzipien stehe – davon ist bei der FDP nicht nur Marcel Klinge überzeugt