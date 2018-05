Villingen-Schwenningen Wie in einer anderen Welt

Villingen-Schwenningen. Der Weg zu dem Gelände zwischen der B33 und der Straßburgerstraße in Richtung Marbach ist gesäumt von Unrat – links und rechts liegt weit verstreut Müll. Rund um das Gelände der Stadt, das die Gruppe benutzen darf, das gleiche Bild: Kleidung, leere Verpackungen, Plastikmüll, benutztes Toilettenpapier. Ein wünschenswerter Aufenthaltsort für Camper sieht anders aus.

Die ersten Schritte auf dem staubigen Gelände gleichen einem Eintauchen in eine andere Welt. Zwischen dem Müll spielen fröhlich Kinder, ein Junge düst – ohne Schutzhelm – mit einer Mini-Version eines Quad durch die Gegend. An einer Behausung wäscht eine Mutter ihr Kleinkind in einer großen Wanne mit Wasser aus dem Discounter, vereinzelt sind – trotz der teilweise hochwertigen Gasgrills – provisorische Grillstellen eingerichtet.

Der Besuch auf "ihrem" Gelände wird zunächst gar nicht wahrgenommen. Es ist noch früh am Abend, die meisten Männer sind zu diesem Zeitpunkt wohl noch unterwegs. Mit ihren Transportern gehen sie hausieren, bieten Dienstleistungen an, wollen laut der Werbung auf ihren britischen Fahrzeugen Maschinen verkaufen oder reparieren. Die Polizei warnt aber eindrücklich davor, sich auf die Geschäfte einzulassen – in den seltensten Fällen bleibt es laut Polizei bei den vereinbarten Summen. Eine rechtliche Handhabe gegen diese Masche gibt es aber offenbar nicht.