VS-Villingen (flo). Im Villinger Amtsgericht zeigte sich der Vorsitzende Christian Bäumler ob der Einkommen zweier angeklagter Bauarbeiter und einer strafrechtlich ebenfalls verfolgten Arbeiterin in der Metallbranche überrascht. Die Männer gaben an, jeweils 3000 Euro netto zu verdienen, die Frau bekommt monatlich 2100 Euro ausgezahlt. "Ich habe das Gefühl, dass die Gehälter momentan wieder steigen", so Bäumler, in aller Regel hat es der Vorsitzende mit Angeklagten zu tun, deren Nettoeinkommen deutlich unter 1500 Euro netto liegt. Bäumler selbst und seine Kollegen finden sich in der Besoldungsgruppe R, laut Bundesbesoldungsordnung liegt das Bruttoeinkommen eines Amtsrichters zwischen 4300 und 7000 Euro.