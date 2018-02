Villingen-Schwenningen Wie eine Platte, die hängenbleibt

Villingen-Schwenningen. Der Ton macht die Musik. Und der Ton zwischen den beiden Parteien könnte dissonanter nicht sein. Während sich Berthold Käfer, Eigentümer der besagten Immobilie in der Richthofenstraße 1, in absoluter Sicherheit wiegt und sich mit Friedhelm Schulz und dessen MPS-Fördervereins-Vorstandsmitglied Töni Schifer eher in Zurückhaltung übt, geizt Brunner-Schwer, Sohn des verstorbenen Studiogründers Hans-Georg Brunner-Schwer, nicht mit Breitseiten. Teilte er erst kürzlich über Mail mit, dass er das Siegel Gemeinnützigkeit des MPS-Fördervereins Villingen über das Finanzamt VS überprüfen und in der Folge aberkennen lassen möchte, feuert er jetzt die nächste Salve. Über seinen Münchner Anwalt droht er eine Unterlassungsklage an. Der Förderverein solle die Finger weg lassen von Studio und Inventar. "Ansonsten reichen wir Klage ein."

Vereinbarung über Inventar kommt später

Doch nicht nur Mathias Brunner-Schwer wiegt sich in Sicherheit. Nicht umsonst zeigen sich Berthold Käfer und mit ihm Schulz und Schifer reserviert und lassen die Breitseiten aus Bayern recht kommentarlos an sich abprallen. Beim Blick auf diverse Schriftstücke fallen vor allem zwei Dokumente auf, die auch für Immobilienbesitzer Käfer maßgeblich sind. Da ist zum einen der Kaufvertrag aus dem Jahr 2008, der festhält, dass er das Gebäude erworben hat. Andererseits liegt der Redaktion die Kopie einer Vereinbarung der Familie vor, in der Mathias Brunner-Schwer die Inventar-Gegenstände in zwei Schritten übereignet werden sollen. Dieses Schriftstück stammt jedoch aus dem Jahr 2009. "Und von einer anderen Vereinbarung, vor 2008, weiß ich nichts", so Käfer im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Für Käfer ist damit klar, "dass ich der Eigentümer auch des Tonstudios bin."