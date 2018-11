Villingen-Schwenningen Wie eine Marke Kultstatus erhält

VS-Schwenningen. Christian Rasch, Alleinvorstand der Badischen Staatsbrauerei Rothaus, referierte am Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen (HFU). Die Veranstaltung mit dem Titel "Nachhaltige Markenführung" zog viele Besucher an und lieferte Einblicke in die nachhaltigen Erfolgsfaktoren der Rothaus AG.