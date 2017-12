Villingen-Schwenningen White Horse Theatre begeistert mit englischer Aufführung

Die Schüler der Klassen fünf bis sieben wurden in der Aula bestens mit dem Stück Silver Jane unterhalten, für die Klassen acht bis zehn wurde das Stück Light Fingers aufgeführt.

Das White Horse Theatre ist ein Tourneetheater, das englischsprachige Stücke an deutschen Schulen aufführt. Der Gründer und künstlerische Leiter des White Horse Theatre, Peter Griffith, schreibt die Stücke. Die Darsteller sind ausnahmslos junge professionelle britische Schauspieler. Das Stück Silver Jane ist eine visuelle Komödie, die die Geschichte von Jane erzählt – sie kann in Lichtgeschwindigkeit fliegen und sie weiß alles. Thematisiert werden jedoch die Fragen: Wie kann sie mit ihren Eltern zurechtkommen und wo einen Freund finden? Light Fingers ist ein unterhaltsames, streckenweise auch lustiges Stück über die Ursachen, Formen und Folgen von Jugendkriminalität. Dennis wünscht sich einen neuen Computer, doch sein Vater lehnt ab. Dennis will auch die hübsche Gina beeindrucken, die interessiert sich jedoch nur für den "coolen" Zack. Es analysiert Komponenten, die zu Jugendkriminalität führen können, zeigt aber auch Alternativen auf, etwa durch die Entwicklung von Identität und Ichstärke. Mit seinem lebhaften, gestenreichen Spiel und einer sorgfältigen Aussprache begeistert das Ensemble die Schüler und macht die Stücke auch für die jüngsten Zuhörer verständlich. Den krönenden Abschluss jeder Aufführung bildet die Fragerunde, in der die Schüler ihre Fragen an die jungen Schauspieler richten können und auf diese Weise ihre Kommunikationsfähigkeit in der englischen Sprache erproben.