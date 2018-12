Villingen-Schwenningen Wetter trübt die Marktatmosphäre

VS-Marbach (kal). Dadurch büßte die ansonsten auf dem Schulhofgelände herrschende Marktatmosphäre zwar etwas ein, was die Besucher aber nicht davon abhielt, hier zu verweilen. Zu Beginn des Marktes begrüßte Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple die Besucher und informierte sie zugleich über das umfangreiche Rahmenprogramm. Auch sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals den Markt bei so ungünstigen Witterungsbedingen eröffnet zu haben. Bei etlichen der Marktteilnehmer bestanden Unterstellmöglich-keiten in deren Zelten. Wer der Feuchtigkeit entfliehen wollte, konnte auch die Aula der Grundschule zum Aufwärmen aufsuchen, zumal die Außentemperatur unter fünf Grad blieb.

Das umfangreiche Warenangebot erstreckte sich von Hand- und Bastelarbeiten über selbst gestrickte Socken und Mützen, Kerzen, Marmelade, Liköre, Honig und Gebäck bis hin zu Schmuckartikeln. Schupfnudeln, Stockbrot, knuspriger Schweinebraten, Bratwürste, Pommes Frites, Waffeln, Popcorn, Met, Eierlikör-Punsch und Glühwein bereicherten das Speisen- und Getränkeangebot. Die Grundschulkinder erfreuten die Besucher mit Liedvorträgen. Die jungen Besucher des Nikolausmarktes machten gerne vom Bastelangebot in der Schule Gebrauch. Gut kam bei ihnen auch das Kasperletheater mit Henry Greif an. Der Nikolaus stattete auch seinen Besuch ab, um die Kinder mit Kleinigkeiten zu beschenken. Als Gäste bereicherten die "Tannheim Singers" die Veranstaltung mit einigen Liedern aus ihrem reichhaltigen Repertoire. Zu einer besinnlichen Atmosphäre trugen die vom Posaunenchor Villingen in den Abendstunden vorgetragenen Weihnachtslieder bei. Wie in jedem Jahr werden die Beteiligten einen Teil ihrer Einnahmen einem sozialen Zweck spenden. Dafür wurde heuer das sich im Aufbau befindende Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe" ausgesucht.