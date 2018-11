Villingen-Schwenningen. "Europa als kulturelle Herausforderung" lautet der Titel des Vortrags mit Werner Mezger, zu dem die Volkshochschule (VHS) am Mittwoch, 21. November, 19.30 Uhr, in den Kleinen Saal im Theater am Ring in Villingen einlädt. Es gibt eine Abendkasse. Der Referent beleuchtet die geistigen Wurzeln Europas, zeichnet die Europavorstellungen von der Antike bis in die Gegenwart nach und bilanziert den aktuellen Befund.