Villingen-Schwenningen Werdende Väter bis zur Geburt begleiten

In der vom Kinderland Baden-Württemberg unterstützten Kursreihe "Stärke" war ein solcher Kurs auch der Wunsch der von Stadt und Kreis geleisteten "Frühen Hilfen" für junge Familien. "Die Themen waren schnell gefunden", sagt Schoch, der in den Gesprächen mit werdenden Eltern bemerkt hat, dass die Männer zum Teil andere Fragen umtreiben als die Frauen. Dabei kann der 36-Jährige aus eigener Erfahrung schöpfen, ist er doch Vater von dreijährigen Zwillingen. Wie begleite ich meine Partnerin durch die Schwangerschaft? Wie verhalte ich mich bei der Geburt? Welche Erwartungen werden an mich als Vater gestellt und welche Auswirkungen hat das Elternsein auf die bisherige Zweierbeziehung? Schlussendlich türmen sich bürokratische Hürden auf: wie, wann und wo beantrage ich Eltern- und Kindergeld? Woher bekomme ich als Geringverdiener finanzielle Unterstützung? Anträge werden auf Wunsch gleich vorort ausgefüllt.

Sebastian Schoch liefert ein "Rund-um-sorglos-Paket". An vier Freitagnachmittagen werden alle Fragen besprochen, auch die intimen nach Sex während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Unsicherheiten und Ängste sollen den zukünftigen Papas genommen werden.

"Ich möchte die Gesprächsabende informativ gestalten, es wird aber auch viel zu lachen geben", verspricht Sebastian Schoch, der auch seine Paargespräche in der Schwangerschaftsberatung möglichst locker angeht und damit gute Erfahrungen macht. Gemeinsam mit seiner Kollegin bei Profamilia, Silke Nowak, wird der Sozialpädagoge nach dem Väterkurs ab Juni wieder einen Paarkurs anbieten. Dabei geht es dann unter dem Thema "Eltern werden – Paar bleiben" um die Einbeziehung des Kindes in eine funktionierende Partnerschaft, in der Gemeinsamkeiten und Freiräume Platz finden.