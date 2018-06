Villingen-Schwenningen Wer sind die "neuen Deutschen"?

Das Ehepaar Münkler ergänzt sich für "Die neuen Deutschen" in seiner Expertise, um die Integrationspolitik neu zu entwerfen. Es zeigt darin, dass das alte Deutschland unwiderruflich vergangen ist. Herfried und Marina Münkler betten die aktuelle Situation in den historischen Zusammenhang ein und weisen darauf hin, dass Wanderungs- und Fluchtbewegungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind. Deutschland hat sich immer wieder – mit neuen Menschen – neu aufgestellt. Die neuen Deutschen – das ist die aktuelle Gesellschaft des Landes. Nur wenn die Grundfragen geklärt werden, in welchem Land sie leben will, wie es sich verändern soll und wie nicht, kann dieser größte Umbruch seit der Wiedervereinigung gelingen.