Villingen-Schwenningen Wer ist der Katzenschänder von VS?

Belohnung: 2000 Euro

Katze Willi wurde im November in der Villinger Roßwette gefunden, nahe dem AOK-Areal. Soulas lebloser Körper lag am Morgen des 12. Januar in Schwenningen in der Otto-Gönnewein-Straße, Ecke Enzstraße, den Kater im März hatte man im Schwenninger Wohngebiet Kleines Eschle gefunden. Verblüffend: Katze Willi lebte gerade einmal zwei Straßen von Katze Soula entfernt. Allen drei Tieren war zuvor der Schwanz amputiert und der hintere Bauchbereich aufgeschlitzt worden. Ob die Katzen zum Zeitpunkt dieser Taten noch gelebt haben, ist laut Dieter Popp von der Polizei in Tuttlingen unklar. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten schilderte er das weitere Vorgehen: Werde kein Täter ermittelt, dann müsse der Fall an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden mit dem Vermerk "z. N.", was so viel heißt wie: "zum Nachteil". Die Staatsanwaltschaft stelle das Verfahren in der Regel ein, allerdings nur im Rahmen einer vorläufigen Verfahrenseinstellung. Und das hat einen guten Grund: Wird zu einem späteren Zeitpunkt, etwa bei einer ähnlichen Tat, ein Tatverdächtiger ermittelt, kann ein nur vorläufig eingestellter Fall erneut aufgerollt werden, um nach möglichen Verbindungen zu suchen – möglicherweise ist der Täter von heute auch der Täter von März und November gewesen.

Dafür, dass der Katzenschänder von VS gefasst wird, rühren Tierfreunde in sozialen Medien die Werbetrommel. Unzählige Male werden die Aufrufe der Besitzer geteilt. Zuletzt meldete sich ein weiterer schockierter Leser, der die Summe erhöht hat, die für sachdienliche Hinweise gezahlt werden soll: 2000 Euro Belohnung haben sich summiert. Der Wunsch der Katzenhalter indes ist unbezahlbar: Sie wünschten, ihre geliebten Vierbeiner wären dem grausamen Unbekannten nie in die Hände gefallen.

Weitere Informationen:

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle in VS entgegen.