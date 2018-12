Villingen-Schwenningen Wer hat in der Garage gezündelt?

Die Ermittlungen zu dem Fall sind jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Die Kriminalbeamten möchten die Tiefgarage nochmals inspizieren, um weitere Hinweise zu suchen. Kalmbach: "Wir werden brandermittlungstechnisch sicher noch mal drüber gehen." Grundsätzlich würde man laut seinen Angaben bei solchen Ermittlungen nach dem Ausschlussverfahren vorgehen – der Anfangsverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung hätte sich dadurch erhärtet. Die Polizei werde sich in den kommenden Tagen, sofern die letzten Zweifel ausgeräumt wurden, nochmals zu dem Fall äußern – dann voraussichtlich auch mit einem Aufruf an mögliche Zeugen.

Klar ist bislang, dass der Brand erheblichen Sachschaden verursacht hat. Abgesehen von den zerstörten Fahrzeugen hat die enorme Hitze zudem für einige Schäden in der Tiefgarage gesorgt. Da sich der Brand vom Bereich eines Reifenstapels, der an der Wand gelagert war, ausgedehnt hatte, platzte teilweise sogar Beton von den Wänden ab. Aufgrund des Rußes wird voraussichtlich die gesamte Garage saniert werden müssen.

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2016

Dies sorgt sicherlich bei einigen Anwohner im Bereich des Haslachs für ein Déjà-vu. Denn knapp 900 Meter vom aktuellen Brandort entfernt, hatte im August 2016 ein bislang unbekannter Täter in der Danzinger Straße zwei Fahrzeuge in einer Tiefgarage angezündet. Der Sachschaden war damals erheblich – doch der damalige Brand war nach bisherigem Ermittlungsstand nur eine Facette einer großen Serie. Denn in der gleichen Nacht brannten in Schwenningen weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage eines größeren Gebäudekomplexes mit Wohnhaus in der Jägerstraße.

Weitere Brände des mutmaßlichen Serienbrandstifters, der sich vor allem auf Schwenningen konzentriert hatte, folgten. Ein Täter wurde bislang nicht gefasst. Doch ob dieser Fall dem Feuerteufel zugeordnet werden kann, ist bislang völlig offen. Auch, weil der letzte Fahrzeugbrand in der Doppelstadt, der der Serie zugeschrieben wurde, bereits fast elf Monate zurückliegt.