Villingen-Schwenningen Wer fängt den Katzenschänder?

Villingen-Schwenningen - Seit Monaten treibt der Katzenschänder sein Unwesen in der Doppelstadt. Mehrere Katzen wurden von dem Unbekannten grausam verstümmelt und getötet. Inzwischen wurde sogar eine Belohnung von 2000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgesetzt. Unser Videoteam hat sich mit Cornelia Spitz, der Redaktionsleiterin des Schwarzwälder Boten in Villingen, über das Thema unterhalten und sich auch in der Stadt umgehört.