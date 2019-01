Villingen-Schwenningen Wenn Senioren gerne Partys feiern

Die Parkresidenz ist eine private Einrichtung und wurde 1954 als Kneipp-Sanatorium eröffnet und als solches bis 1979 betrieben. 1982 wurde das Gebäude vollständig renoviert und zur Kurklinik für Naturheilverfahren betrieben.

Im Jahre 1996 erhöhte sich die Bettenzahl durch einen Anbau auf 123. Nach Rückläufigkeit der Kuren durch die Gesundheitsreform wurde das Haus ab August 2001 nach und nach in ein Pflegeheim umgewandelt und firmiert nunmehr als Parkresidenz mit 90 Plätzen.

Wie kamen Mutter und Tochter zur Parkresidenz? ­Birgit Möhrle Beese wurde in Freudenstadt geboren, lernte den Beruf der Kranken­schwester und arbeitete in Baiersbronn im Haus Sonnenwinkel und dem Haus Obertal in der Heim- und Pflegedienstleitung. Sie machte sich selbstständig im Hotel ­Alexanderschanze auf dem Kniebis und merkte nach drei Jahren, dass Gastronomie und Kind, Tochter Cathrin war in Freudenstadt geboren worden, doch kaum zu stemmen waren. Sie wechselte in die Psychiatrie, wo sie sechs Jahre die Nachtwache übernahm. Anschließend arbeitete sie acht Jahre an der Gustav-Werner-Stiftung, wo psychisch Kranke und geistig Behinderte lebten. Sie wechselte zu Alexa in Freudenstadt, wo sie die Pflegestation mit aufbaute.

"Ich habe immer sehr viel gearbeitet, in den verschiedenen Häusern unheimlich viel gelernt und hatte inzwischen vier Kinder", erzählt sie und wusste, dass sie pausieren musste.

Es kam, wie es kommen musste und sie erhielt einen Anruf von Clemens Schneider von der Parkresidenz am Germanswald, der ihr verkündete, dass er dringend eine Pflegedienstleiterin suche. Sie habe abgelehnt und erklärt, dass sie bestimmt nicht täglich von Freudenstadt nach Villingen pendeln würde, doch ­Clemens Schneider habe nicht locker gelassen.

Nach Villingen gezogen

So habe sie 2002 mit der Arbeit in der Parkresidenz, die sich zur Altenpflege gewandelt hatte, begonnen und sei 2004 mit ihren vier Kindern nach Villingen gezogen. Ihre Tochter Cathrin, sie ist inzwischen stellvertretende Pflegedienstleiterin, zuständig für das Qualitätsmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit, sei ein Boomerang, erklärt Birgit Möhrle Beese, liebevoll. "Ja, ich wusste lange nicht so richtig, was ich wollte. Aber ich wollte gleichzeitig sehr viel lernen und auch studieren, also ging ich weg, arbeitete, bildete mich weiter, kam zurück, arbeitete hier, ging wieder weg und kam wieder zurück", erzählt Cathrin Beese und weiß, dass sie jetzt an der Parkresidenz in Villingen ihren Platz gefunden hat und bleiben wird.

Ihre Ausbildung im Pflegedienst schloss sie mit einer glatten Note eins, da sie ein Stipendium für das Studium der Pflegepädagogik haben wollte, was sie auch erhielt. Sie studierte 3,5 Jahre in Esslingen und machte ihren Bachelor of Art/Pflegepädagogik.

An Fasnet ist die Hölle los

Auf die vielen Partys und Feste mit Live-Bands kamen Mutter und Tochter als ein Bewohner sagte: "Wir wollen hier ein rechtes Fescht feiern, in die Stadt können wir ja nicht mehr." Inzwischen hat das zweitägige Kulturfest mit vielen Live-Bands Tradition, ebenso wie Partys, und am Fasnet-Freitag sei die Hölle los, da würden sich die Gruppen die Klinke in die Hand geben, erzählt Cathrin Beese.

Auf die Frage, wie sie auf die vielen Bands komme, antwortet Birgit Möhrle Beese: "Man hört etwas, bekommt Vorschläge von Angehörigen, auch gehen wir selbst zu vielen Konzerten, das summiert sich."

Pur wäre super

An dem diesjährigen Kulturfest am 23. und 24. August wird die Live-Band Radspitz für Stimmung sorgen. "Wir geben auch nicht den Gedanken auf, Pur hierherzuholen, da lassen wir uns etwas einfallen", versichern Mutter und Tochter.

Würdevoller Abschied

Und da in der Parkresidenz der Begriff Würde nicht nur ein leerer Begriff ist, wird jeder Bewohner, der stirbt, würdevoll verabschiedet. "Alle Mitarbeiterinnen und auch Bewohner, die es noch können, stehen Spalier, ein Mitarbeiter spielt Gitarre, während der Sarg nach draußen getragen wird" , erklärt Cathrin Beese. Sie habe sich am Anfang, als ihre Tochter diese Verabschiedung vorgeschlagen habe, damit etwas schwer getan, sei aber jetzt voll mit dieser Verabschiedung im Einklang, betont Birgit Möhrle Beese.