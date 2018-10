Villingen-Schwenningen "Wenn’s nochmal passiert, wandern Sie ins Gefängnis"

Villingen-Schwenningen. Zwei Prozesse wegen Kinderpornografie vor dem Amtsgericht in Villingen und zwei angeklagte Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: in der ersten Verhandlung ein 22-jähriger, junger Villinger mit erfolgreicher Schulausbildung, gekrönt von einem Abitur, danach eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet, ein Freiwilliges Soziales Jahr abgelegt und sogar studiert. Seine Weste im Bundeszentralregister ist blütenweiß.

Im zweiten Fall ein 44-Jähriger, der zwar die Hauptschule abgeschlossen und eine Ausbildung absolviert hatte, später aber in die Kriminalität abgedriftet ist und nun ein ellenlanges Vorstrafenregister und sogar einen Gefängnisaufenthalt vorweisen kann. In beiden Prozessen an diesem Donnerstag hatte es Richter Christian Bäumler mit dem Vorwurf des Besitzes und Verbreitens von Kinderpornografie zu tun – "eines der scheußlichsten Vergehen, die im Strafgesetzbuch stehen", so der Richter, insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was in den Dateien gezeigt wird.

Mehrere tausend Bilder und Videos mit jugend- und kinderpornografischem Inhalt hatten beide auf Computern und Festplatten gespeichert und teilweise gelöscht sowie in wenigen Fällen verbreitet – bei Hausdurchsuchungen wurde das sichergestellt. Was zu sehen war, ging in den schlimmsten Fällen so weit, dass Erwachsene kleinen Mädchen oder Jungen Gegenstände einführten oder sie zum Oralverkehr zwangen. Gericht und Staatsanwaltschaft beließen es bei einer oberflächlichen Beschreibung der abstoßenden Inhalte.