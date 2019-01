Villingen-Schwenningen Wenn in der Bücherei die Würfel fallen

So groß wie die Vielfalt der Spiele ist auch die der Besucher. Einer von ihnen outete sich als Spielerfinder, der bereits in den 1980-er Jahren im Darmstädter Erfinderclub für Spiele eine tragende Rolle hatte. Sein Ziel, sich mit neuen Spielen zu beschäftigen reiße nie ab, erläuterte er, weshalb er anonym am Spielabend teilnahm. Erstmals dabei war Andrea Amberg, die über ein Veranstaltungsplakat auf das Spielabenteuer aufmerksam wurde. "Ich spiele gerne und was ich bis jetzt gesehen habe, erfüllt meine Erwartungen", erzählt sie lachend.

Seit langem dabei ist hingegen Ivone Correa, die einen großen Vorteil in der Erklärung neuer Spiele sieht. Dadurch kann jeder Besucher nach seinem Geschmack entscheiden, ob sich ein Kauf des Spieles lohnt oder nicht.

Die Spieleabende dauern in der Regel drei Stunden. Der nächste findet am 28. März als offener Spielabend in Villingen statt. Am 23. Mai ist wieder Schwenningen an der Reihe. Danach lädt die Stadtbibliothek noch zu drei weiteren Spielabenden in diesem Jahr ein.