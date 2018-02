Villingen-Schwenningen Wenn im Salon Glückssträhnen fallen

Dann die Gewissheit: Das Leben muss weitergehen. Und das solle es im günstigsten Fall, indem sie selbst etwas Gutes tut, die Welt – wenngleich auch nur ein kleines Stück – verändert. Das müsste doch auch ohne Millionen auf dem Bankkonto und beim knappen zeitlichen Budget der eigenen Hochzeitsvorbereitungen sowie des Hausbaus zu schaffen sein. Schließlich wurde auch noch das Budget unverhofft "frei", das sie gemeinsam mit ihrer Freundin Kira Fuhst eigentlich für die lange erträumte Reise ins Disneyland Paris mühsam zusammengespart hatte – beim Verkauf von Bastelarbeiten war ein kleines Sümmchen zusammengekommen. Doch Paris war nun für die Flitterwochen reserviert, und ein neues Ziel musste her. Warum nicht spenden, in eine gute Tat investieren statt die große Reise? Inspiriert durch die Haarspende einer Freundin, wuchs in Alina Marazzita die Idee zur Haarspende-Aktion in Villingen heran, ihre Freundin Kira Fuhst reihte sich spontan in die später länger werdende Liste von Haarspendern ein. Auf der Suche nach einer geeigneten Plattform sprach Alina Marazzita Hartmut Kersten von der Facebook-Gruppe "Stadtgeflüster VS" an, der dort einen recht erfolgreichen Spendenaufruf startete und zur Teilnahme an der Haarspende-Aktion aufgerufen hatte.

Die 27-Jährige selbst nahm Kontakt zu dem österreichischen Non-Profit-Verein "Die Haarspender" auf. Dieser legt sich für kostenlose Echthaarperücken für Kinder ins Zeug, die ihr eigenes Haar durch eine Krankheit verloren haben. Kinder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten dann die für ihren Kopf maßgeschneiderten Perücken, die so täuschend nach echtem Eigenhaar ausschauen, dass die kleinen Patienten wieder selbstbewusst durchs Leben gehen und nur jenen die blanke Stirn bieten, denen sie diese auch zeigen möchten.

Im Salon Manger in der Brunnenstraße 5 in Villingen war mit der Friseurfamilie Milia und ihrem Team schnell fachkundige Unterstützung gefunden, die den Salon sogar ehrenamtlich und an einem Sonntag für die Aktion öffnet. Und als sich mit der Make-Up-Artistin Seda Saral und dem Fotografen Ralph Gravenstein dann sogar noch weitere Mitwirkende für ein professionelles Make-Up und verblüffende Vorher-Nachher-Fotos der Radikalveränderung gefunden hatten und obendrein ein Kuchenverkauf zugunsten der Haarspender-Organisation auf die Beine gestellt war, war das Event perfekt.

Der Geschäftsführer des Haarspender-Vereins, Holger Thomas Möller aus Wien, war von soviel Aktionismus in VS von Alina Marazzita beeindruckt. Für ihn stand fest: Diese Frau muss er kennenlernen. Und er gab ein Versprechen: "Wenn ihr sieben Leute zusammenbekommt, die mitmachen, komme ich persönlich aus Wien und schneide." Sieben aber wurden es auf Anhieb (noch) nicht, sondern "nur vier, und eine, die die Haare schon abgeschnitten, aber den Zopf noch hat", erzählt Alina Marazzita. Sie ließ in ihrem Tun trotzdem nicht locker – und für Möller stand fest: Er muss kommen. Und so sagte er zu, am Sonntag, 25. Februar, nach VS zur Haarspende-Aktion zu kommen.

Weitere Informationen: Teilnehmen kann jeder – wer sich von seiner mindestens 27 Zentimeter langen Haarpracht (auch gefärbtes oder behandeltes, Hauptsache aber struktur-gesundes Haar ist brauchbar) trennen möchte, kann zur besseren Planung unter Telefon 07721/2 20 91 direkt im Salon einen Termin vereinbaren. Willkommen aber sind auch alle anderen Besucher zum Spenden, Kuchen essen oder zur Information. Los geht es am Sonntag, 25. Februar, um 10.30 Uhr in der Brunnenstraße 5, die Aktion läuft bis 18 Uhr.