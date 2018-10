Villingen-Schwenningen Wenn Föhn und CD-Spieler spinnen

VS-Villingen. Jürgen Kammerer und Rolf Schäfer kennen sich schon seit Jahrzehnten, waren lange Jahre Kollegen und haben die Liebe zum Werkeln gemeinsam: Die heutige Wegwerfgesellschaft ist den beiden ein Greuel. "Wir werfen erst etwas weg, wenn es wirklich nicht mehr anders geht." Aus dieser Lebensphilosophie heraus kommt es zu einem spontanen Entschluss: Beide treffen sich vor wenigen Wochen mit dem Fahrrad an einer Kreuzung zwischen Wöschhalde und Haslach und beschließen, das erste Reparaturcafé in Villingen aufzubauen. "Wir versuchen den Nachhaltigkeits-Gedanken so gut es geht, zu leben."

Egal, wo Kammerer und Schäfer von ihrer Idee erzählen: Sie bekommen Rückenwind und Unterstützung. "Was? Ihr wollt so etwas auch in Villingen starten. Das ist toll, dann muss ich nicht mehr so weit fahren", reagiert ein Tannheimer auf die Pläne. Denn bisher gibt es Cafés dieser Art in den umliegenden Kommunen, so in St. Georgen Furtwangen und Bad Dürrheim. Und wie gut diese Cafés angenommen werden, weiß auch Birgit Samlenski von der evangelischen Bezirksstelle 55+, die sich von Kammerer und Schäfer nur zu gerne ins Boot nehmen lässt.

Stromschlag ausschalten