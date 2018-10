Villingen-Schwenningen Wenn Eltern verlassen werden

Für Eltern in solcher Situation richtet die evangelische Matthäus-Pfarrei in Marbach jetzt eine Gesprächsgruppe ein, die ausdrücklich nur offen ist für verlassene Eltern. Hier soll Gelegenheit sein, sich mit ähnlich betroffenen Menschen auszutauschen, sich mit der eigenen Familiensituation auszusöhnen und einander zu helfen, die Situation auszuhalten, sagt die Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Bettina von Kienle. Zwei Fachleute, der Psychologe Matthias Dold und die in Lebensberatung bei Trennung und Abschied und Trauerbegleitung erfahrene Erzieherin Lilo Wuttke, werden die Gesprächsgruppe begleiten. "Wir möchten mit Betroffenen überlegen, wie Menschen so eine ungeklärte Situation überhaupt aushalten, mit Schuldgefühlen klarkommen oder mit der Ungewissheit, was letztendlich die Ursache der Sprachlosigkeit ist. Und was sie mit ihren Wünschen nach Nähe und nach Geborgenheit in der Familie machen. Ein Ziel könnte sein, sich selber und anderen zu verzeihen, und zu überlegen, wie ein sinnvolles Leben auch ohne Kontakt zu seinem Kind aussehen kann", schreibt Dold im Einladungsflyer.