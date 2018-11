Villingen-Schwenningen Wenn der Umgang mit dem Smartphone in die Sucht führt

VS-Villingen. Mit dem Stück "Online" begeisterte die freie Theatergruppe "Weimarer Kulturexpress" die Schüler der zehnten Jahrgangsstufe des Gymnasiums am Romäusring in Villingen. In dem Präventionsstück geht es um das Smartphone, das heute für viele zum Alltag gehört. Doch die Frage stellt sich, was ist, wenn das Gerät zum einzigen Lebensinhalt wird.