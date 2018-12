Villingen-Schwenningen Wenn der Sport zum Lebensinhalt wird

Im Fernsehen habe er erstmals Michael Smolik gesehen, erzählt Tristan, der Maschinenbauingenieur werden möchte, auf der Anfahrt nach Crailsheim. In den Sendungen "Ruhrpottwache" und "Auf Streife" spielt Smolik einen Polizeikommissar, bei dessen Einsätzen es mitunter spektakulär zugeht. Die Handlungen sind frei erfunden, die Akteure aber echte Ordnungshüter. Das trifft auch auf den Crailsheimer zu: Smolik arbeitete von 2008 bis 2016 bei der Polizei. Dann musste er sich entscheiden zwischen Beruf und sportlicher Leidenschaft, der er bis dahin als Amateur gefrönt und EM- sowie WM-Titel gewonnen hatte.

"Die größte Freude ist, das zu machen, was Du liebst", erklärt Smolik seinem jungen Gesprächspartner Tristan, der sich ausführlich auf die Begegnung vorbereitet hat. Der Junge spielt seit vier Jahren Inlinehockey, ist ein Wildwings-Fan und auch schon mal mit Kampfsport in Berührung gekommen, erklärt er Michael Smolik, der Tristan nach seinen sportlichen Neigungen fragt. "Kennst Du denn auch meine Bücher?", will der wissen, und als der Besucher verneint, holt Smolik zwei Exemplare unter dem Tresen vor: "Rückschlag ohne Knockout" und "Kämpfer mit Herz" bekommt Tristan als Geschenk.

Bereits im Alter von drei Jahren habe er bei seinem Vater Taekwondo und Karate trainiert, Kickboxen habe er zunächst gar nicht im Visier gehabt, beantwortet Smolik eine weitere Frage seines jungen Besuchers. "Ich hatte mit 16 keinen Bock mehr auf Schule", begründet der 27-Jährige seine Entscheidung, zur Polizei zu gehen. Als seine Vorgesetzten nach vier Jahren Druck auf Smolik ausübten, den Kampfsport an den Nagel zu hängen, hing dessen Entscheidung an einem sehr dünnen Faden. "Ich wollte zum Studium auf die Hochschule der Polizei in Schwenningen, aber zwei Kollegen wurden vorgezogen. Da habe ich meinem Chef meine Autogrammkarte auf den Tisch gelegt und ihm geraten, das Ding gut aufzuheben, das wird einmal wertvoll sein". Smolik, damals bereits mehrfacher Europa- und Weltmeister, quittierte den Dienst und schlug die Profi-Laufbahn ein.