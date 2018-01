Villingen-Schwenningen Wenn der Osemali an Stadtspitze tritt

"Wir haben wieder zahlreiche Geschichten zusammenbekommen", freut sich Bettina Langenbacher, allerdings habe das Team weniger erfahren als in anderen Jahren, manchmal sei auch nur ein Zettel mit einem Spitznamen im Briefkasten gelandet, so dass es nicht möglich war, den Wahrheitsgehalt der Anekdoten zu überprüfen. Denn großen Wert lege die Redaktion darauf, nur wahre Begebenheiten zu veröffentlichen, betont Wursthorn. Ein bisschen Übertreibung gehöre natürlich ebenso dazu wie die Freiheit, über den Ausgang der Episoden zu philosophieren, gibt er zu. Und hegt die Hoffnung, dass sie bald wieder verstärkt von den Fettnäpfchen erfahren., in die ihre Mitmenschen das ganze Jahr über getreten sind: Die Zunft überarbeite ihren Internetauftritt, dann gebe es die Möglichkeit, direkt mit der Redaktion zu kommunizieren.

Die 91. Auflage der Narrozeitung habe an den ersten Verkaufstagen schon gut Absatz gefunden, raten die vier, sich noch schnell ein Exemplar für 2,50 Euro zu sichern. Erhältlich ist sie an den üblichen Verkaufsstellen. Zudem ist die Redaktionsmannschaft am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr an einem Stand am Marktplatz anzutreffen.