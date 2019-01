Villingen-Schwenningen Wenn der Hund mit ins Büro darf

Kollegen müssen mitziehen

Für einige Unternehmen in der Stadt ist der Bürohund eher kein Thema, wie ein Stimmungsbild zeigt. Anfragen habe es noch keine gegeben und vorstellen könne man sich eine solche Regelung auch nicht, heißt es aus einem Betrieb. Ablehnung auch aus einem anderen: "Wir haben Großraumbüros, da geht das gar nicht nicht, dennoch eine gute Idee." Die Continental AG ist das einzige Unternehmen das Offenheit signalisiert: "Ob Hunde an den Arbeitsplatz mitgebracht werden dürfen, ist bei Continental standortspezifisch geregelt und wird jeweils im Einzelfall entschieden. Dabei wird geprüft, ob das Einverständnis aller Kollegen vorliegt, ob es Kollegen mit Hundeallergien gibt" und ob ausreichend Auslaufläche in der näheren Umgebung vorhanden sei.

Aus der Stadtverwaltung kommt dagegen ein klares Nein. Die einzigen drei Verwaltungs-Ausnahmen sitzen im städtischen Forstamt und heißen Luna, Gretchen und seit neuestem Diana: "Das sind aber Diensthunde", nennt Roland Brauner, stellvertretender Forstamtsleiter den kleinen aber feinen Unterschied. Auch im Landratsamt Schwarzwald-Baar gibt es Hunde, die im Büro anzutreffen sind: die von den Forstamtsmitarbeitern. Eine offizielle Regelung gebe es allerdings nicht. In Ausnahmefällen sei es möglich, dass Mitarbeiter ihren Hund mitbringen können, wenn die Kollegen damit einverstanden sind.

Markus Beyer kennt Martin Hoyer aus VS natürlich nicht. Der Hundetrainer aus Berlin und Vorsitzende des Bundesverbands Bürohund hört die Geschichte von Bailey und applaudiert spontan: "Mein Respekt." Beyer gründete den Bundesverband vor vier Jahren. Häufig kamen vor der Gründung Anfragen von (alleinlebenden) Berufstätigen: "Bringen Sie bitte meinem Hund das Alleinebleiben dabei." Beyer verfolgt nach intensiver Reflexion einen anderen Ansatz: Warum Hunde, wenn es passt, nicht mit ins Büro nehmen? Was lasse sich tun, um sie in die Unternehmensstruktur einzubinden?

Interesse steigt rasant

Die durch wissenschaftliche Studien belegte Vorteile liegen seiner Ansicht nach auf der Hand: Zum einen senken Hunde im Büro den Stresslevel deutlich "und sind damit das beste Mittel gegen Burn-Out und psychische Erkrankungen". Zudem steigern Hunde im Büro die Produktivität. Studienergebnisse, die es in die Vorstandsetagen kleiner und großer Firmen gebracht haben. Der Berliner Hundetrainer verzeichnet ein rasant gestiegenes Interesse seitens deutscher Unternehmen. Etwa 20 Anrufe bekommt er täglich: Die einen wollen Starthilfe, die anderen sind am Anfang ihrer Überlegungen. Was macht das Leben mit einem Hund aus? "Das Leben ändert sich stark, aber nur zum Guten."