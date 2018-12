Villingen-Schwenningen Wenn das Essen zum Fest wird

VS-Villingen. Was wohl beim "Gemütlichen Nachmittag" in der KL4 – so nennt sich die "Kirche Lantwatten 4" in Kurzforum – am heutigen Freitag auf dem Speiseplan steht? Gespannt darauf sind nicht nur das Küchenteam, sondern auch etwa 35 Gäste, denn die Metzgerei Riesle aus Königsfeld bescherte dem Mittagstisch ein weihnachtliches Festessen anlässlich des heutigen Jahresabschlusses. Beim "Gemütlichen Nachmittag" kommen vierzehntägig vor allem ältere und alleinstehende Menschen zum Mittagstisch und einem kleinen Programm zusammen.