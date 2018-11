Villingen-Schwenningen Weniger stemmen mehr Einsätze

Kreisjugendfeuerwehrwart Marcus Ohnmacht berichtete von mehr als 42 Jugendfeuerwehren, darunter zwei Kindergruppen in Fützen und St. Georgen. Im Januar 2019 gehe eine dritte Kindergruppe an den Start. Zur Jugendfeuerwehr gehören insgesamt 641 Mitglieder, aufgeteilt in 548 Jungs und 93 Mädchen.

Das ist ein Mitgliederzuwachs zum Vorjahr um 29 Jugendliche, 2016 waren es noch 134. 2016 traten 54 Jugendliche wieder aus, 2017 waren es dagegen 88. 2016 wurden 64 Mitglieder in die aktive Wehr übernommen, 2017 lediglich 38. Augenzwinkernd kündigte Reinhold Engesser an, die "weißen Flecken" Bräunlingen und Hüfingen in Angriff nehmen zu wollen. Weitere Informationen zur Jugendfeuerwehr sind zu finden unter: www.facebook.com/KreisjugendfeuerwehrSBK.

Im Kalender der Aktiven und der Jugendfeuerwehr geht es geht mit dem Neujahrsempfang los. Das Zeltlager in Schwenningen wird vom 19. bis 21. Juli stattfinden, der landesweite Helfertag am 25. Oktober. Die Wettkämpfe 2019 finden am 1. Juni in Hüfingen statt. Der Blaulichttag ist am 7. Juli. Die nächste Dienstverbandsversammlung am 23. November 2019 wird von der Feuerwehr Mönchweiler ausgerichtet.

Ihr 150-jähriges Bestehen feiern im kommenden Jahr die Feuerwehren Dauchingen und Hüfingen. In Dauchingen soll das Festbankett am 12. April sein, in Hüfingen am 4. Mai. Das Festwochenende in Dauchingen wird vom 13. bis 15. Juli veranstaltet, in Hüfingen vom 30. Mai bis 2. Juni.