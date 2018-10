Villingen-Schwenningen Weniger Schlaglöcher für Autos

Eine schnelle Realisierung wird es wohl eher nicht geben. Man sieht zwar bei der Verwaltung ein, dass der Straßenzustand sehr schlecht sei, die Verbindung mit rund 2400 Kraftfahzeugen pro Tag weise aber eine geringe Verkehrsdichte auf. In den Ausschussunterlagen ist zu lesen: "Die Verkehrsbedeutung der Sebastian-Kneipp-Straße ist weit geringer als ebenfalls sanierungsbedürftige Straßen im Hauptverkehrsstraßennetz."

Weiterhin sieht die Verwaltung eine umfangreiche Untersuchung des Oberbaus als notwendig an, basierend darauf will man ein Sanierungskonzept erstellen. Hinzu kommt die Befürchtung, dass im Untergrund Schadstoffe vorhanden seien und aufgrund der Luftbilder von früheren Baustellen der Umgebung sei eine umfassende Kampfmittelsondierung zu beauftragen. Darüber hinaus müsse mit den Stadtwerken die Erneuerung von Versorgungsleitungen abgesprochen werden. Ebenso ist der Durchlass Krebsgraben gemäß Naturschutz zu erneuern.

Im Zeitablauf sieht man eine Planung im Jahr 2019 als realistisch an, so dass man die Straße spätestens 2021 komplett erneuern könnte. Den Ausschussmitgliedern stehen verschiedene Abstimmungsmöglichkeiten zur Wahl: eine Einarbeitung in die Prioritätenliste der Straßensanierungen oder eine bevorzuge Behandlung der Sebastian-Kneipp-Straße für eine schnellstmögliche Sanierung