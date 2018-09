Schwarzwald-Baar-Kreis. Nachdem in der Vergangenheit die Zahl der Demenzerkrankungen gestiegen war, ist diese Entwicklung nun zu einem Halt gekommen. Zuletzt ging die Zahl der Erkrankten sogar leicht zurück. Dies erklärt die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg anlässlich des Welt-Alzheimertags am 21. September. Demnach sind rund 2100 AOK-Versicherte im Schwarzwald-Baar-Kreis an Demenz erkrankt. Auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet ergibt das rund 4000 Personen mit dieser Diagnose. Nach den aktuellsten Zahlen sind im Jahr 2016 580 AOK-Versicherte neu an Demenz erkrankt. Zwei Jahre zuvor waren es noch rund 740 Menschen. Auch im Land gibt es einen Rückgang. Das Risiko einer Erkrankung hängt stark vom Alter ab.