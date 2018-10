Villingen-Schwenningen Weniger Arbeitslose

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit minus 170 auf knapp 3090 ebenfalls eine deutliche Abnahme bei der Arbeitslosenzahl. Die Quote sank dort um ein Zehntel auf 2,6 Prozent. "Die anhaltend stabile Konjunktur sowie die jahreszeitlich übliche Belebung der Nachfrage ließen die Arbeitslosigkeit in der Region im Oktober nochmals sinken", beschreibt Erika Faust, Chefin der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung. Insgesamt verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in den letzten vier Wochen um 355 oder 5,1 Prozent auf 6595. Die Arbeitslosenquote in der Region ging noch einmal um ein Zehntel auf 2,4 Prozent zurück. Vor einem Jahr gab es im Oktober 665 Arbeitslose mehr und die Quote lag bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg nahm die Quote aktuell um ein Zehntel auf 3,1 Prozent im Oktober ab. Im Laufe des Berichtsmonats mussten sich 2370 Menschen arbeitslos melden, knapp 60 mehr als im September. Für 2740 Personen, 115 weniger als im Vormonat, ging die Zeit der Arbeitslosigkeit zu Ende. 805 Arbeitskräfte fanden einen Job, in der Regel mit Unterstützung durch die Vermittlungsfachkräfte der Agentur für Arbeit und der Jobcenter. 840 Männer und Frauen begannen darüber hinaus eine betriebliche oder schulische Aus- oder Weiterbildung. Die regionalen Betriebe meldeten den Arbeitgeber-Services in Rottweil, Tuttlingen und VS im Oktober fast 1580 freie Arbeitsplätze, 250 mehr als im September. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres gingen 155 Stellenangebote weniger ein. Der Bestand an freien Stellen sank gegenüber dem Vormonat um 130 auf genau 7000. Im Kreis Tuttlingen wurden im Oktober 1865 Arbeitslose gezählt. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber September um ein Zehntel auf 2,3 Prozent.Im Kreis Rottweil nahm die Quote um ein Zehntel auf jetzt 2,1 Prozent ab.