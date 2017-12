Villingen-Schwenningen. Ein Autofahrer hat beim Wenden in der Vockenhauser Straße in Villingen am Dienstag gegen 14.40 Uhr einen Unfall verursacht, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Autofahrer war laut Polizeibericht auf der Vockenhauser Straße in Richtung Obereschacher Straße unterwegs. Beim Wendemanöver übersah der 20-Jährige einen 51-jährigen Fahrer eines Kleinbusses, der ihm entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 23 000 Euro.