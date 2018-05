Villingen-Schwenningen Wendelin Renn verabschiedet sich mit Morandi-Ausstellung

Wendelin Renn geht es bei dieser in einem hohen zweistelligen Millionen Eurobereich versicherten Ausstellung also ums genaue Hinschauen und somit um die Wahrnehmung. Was "sehen" die Besucher in einer Ausstellung? Wie ist ihre Wahrnehmung von dem, was Künstler mit bildnerischen Mitteln vorgeben? Ist das, was wir vermeintlich sehen auch real vorhanden? Morandi beschäftigte sich in seinem bildnerischen Denken wie kaum ein anderer mit diesen Fragestellungen zum Sehen, Wahrnehmen und Erkennen, dem Kern jeder Auseinandersetzung mit bildender Kunst. Seine Kunstwerke zeigen einzig, jedoch hoch komplex, den Erlebnisraum von Licht und Farbe.