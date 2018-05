Villingen-Schwenningen Wendelin Renn bleibt der Kunst treu

Die Stadt entschied sich für Wendelin Renn, der Anfang 1988 mit einem Werkvertrag anfing und zum 1. Januar 1989 in einem festen Arbeitsvertrag als Galerieleiter übernommen wurde. Der damals 33-Jährige machte sich ans Werk und strukturierte die Städtische Galerie, die bereits auf eine 40-jährige Tradition zurückblicken konnte, und verschaffte ihr ein Profil. Alleine 30 Ausstellungen zur klassischen Moderne mit Werken von Otto Dix, Gustav Klimt, Picasso, Beuys, Marc Chagall, Erich Heckel, Giorgio Morandi, Heinrich Zille und vielen anderen Großmeistern sowie mehr als 120 Ausstellungen zeitgenössischen Kunstschaffens im Lovis Kabinett, Franziskanermuseum, in der Reihe Kunst im Rathaus oder Kunst im Klinikum wie bei Projekten in den Museen der Partnerstädte, auch in Paris, Tiflis, Tokio und Zürich kann sich Renn auf die Fahne schreiben. Wichtig war ihm immer die Förderung junger Künstler. Viele von ihnen, die noch als Unbekannte in der Städtischen Galerie ausstellten, haben mittlerweile einen Namen, sind entweder frei schaffende Künstler oder haben eine Professur. Mehr als zwölf Projekte und Ausstellungen mit Klassen verschiedener Akademien in Deutschland sowie Ausstellungen mit den Stipendiaten der Kunststiftung Baden-Württemberg zählen dazu.

Die Reihe der Aktivitäten Renns im Namen der Kunst ist lang und lässt sich fortsetzen mit Themen-Ausstellungen oder Projekten im öffentlichen Raum etwa zur Tausend-Jahr-Feier und zur Landesgartenschau 2010 sowie mit Kunst am Bau. Zu nennen ist das wohl umstrittenste Kunstwerk von Robert Schad am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Im Jahr 2011 initiierte Renn das Projektnetzwerk "Reden über Kunst" mit der Sammlung Grässlin, der Kunststiftung Erich Hauser und der Fürstenberg Zeitgenössisch. Vier Symposien sind bereits realisiert.

Fand die Arbeit Renns außerhalb der Mauern stets große Beachtung, hagelte es immer wieder Kritik innerhalb der Stadt, vor allem, weil die Qualität der Ausstellungen sich nicht immer in den Besucherzahlen widerspiegelte. Streitpunkt waren immer die hohen Kosten. Nicht nur einmal wurde die Schließung der Galerie in die gemeinderätliche Diskussion geworfen, obwohl Wendelin Renn bis zu 120 000 Euro Drittmittel pro Jahr hatte akquirieren können. Diese Zeiten sind vorbei. Heute seien es maximal 30 000 Euro. Der Grund liege nicht in der Qualität der Ausstellungen oder in seiner Person, sondern vielmehr in der Stadtpolitik, die die Sponsoren abschrecke, so Renn.

Der Mann, der seit Jahren in der Szene gut vernetzt ist, schaut nicht mit Wehmut oder gar Groll zurück – zumindest gibt er es öffentlich nicht zu – aber verpasste Chancen ärgern ihn dann doch. So die Pläne für eine Kunsthalle auf dem alten Tonhallenareal, wo die Sammlung Grässlin ausgestellt und ein Drittel der Fläche für Wechselausstellungen der Galerie genutzt werden sollte. Gescheitert sei das Vorhaben an der nicht geleisteten Absichtserklärung ohne Rechtsverbindlichkeit des damaligen Oberbürgermeisters Manfred Matusza gegenüber Grässlin. Heute wird die Sammlung Grässlin in St. Georgen gezeigt. Auch der Verkauf des Galeriegebäudes an einen Mäzen, der es dann der Stadt zur Verfügung gestellt hätte, gehört dazu.

Obwohl ihn täglich die Kunst umgibt, in der Galerie ebenso wie zu Hause, hat sich Wendelin Renn nie selbst an der Kunst versucht. Bereits in seiner Schulzeit habe er gemerkt, dass es ihm besser liegt, Kunst anderen Menschen zu vermitteln, als selbst welche zu schaffen. "Ich kann nichts anders als Kunst, bin aber kein Künstler", sagt er von sich. Nach dem Abitur in Saulgau studierte Wendelin Renn Kunstgeschichte und empirische Kulturwissenschaft. Seine Definition von Kunst: Beispielsweise mit bildnerischen Mitteln etwas zu sagen haben, die Welt und die Gesellschaft zu reflektieren.

In seinem Ruhestand geht es für ihn auch nicht ohne Kunst. "Ich habe 1978 die erste Ausstellung gemacht, bin 40 Jahre im Geschäft", da könne er nicht einfach aufhören. Er werde bei Gelegenheit im Auftrag Ausstellungen konzipieren. Seit einem Jahr ist Renn an einem Projekt, das 2019 realisiert werde.