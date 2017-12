Villingen-Schwenningen. Die Welvert-Big Band aus Villingen-Schwenningen, die seit 2012 besteht, tritt am Freitag, 22. Dezember, ab 20 Uhr im Theater am Turm in Villingen auf. Die Formation ist das größte Ensemble des Musikerpools "VS Jazz" im Big-Band-Format. Geleitet wird sowohl der Musikerpool als auch die Big Band vom Villinger Musiker Mathias Jakob. Das Programm beinhaltet eine Auswahl aus zahlreichen Richtungen. Für das "X-Mas-Special" hat die Band einige der bekanntesten weihnachtlichen Jazz-Stücke ins Programm genommen und featuret die Sängerin Sabine Kienzler und ihren "Sideman" Björn Härter. Karten gibt es in Morys Hofbuchhandlung und an der Abendkasse.