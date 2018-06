Villingen-Schwenningen Welvert-Band erringt Achtungserfolg

VS-Villingen (lia). Die Villinger Welvert Big Band war ebenfalls beim Vorentscheid mit dabei, errang einen Achtungserfolg und landete mit zehn Punkten auf Platz fünf.

Insgesamt waren sechs Formationen beim Vorentscheid im Kinzigtal dabei. Band-Mitglied Matthias Jakob hat für die Platzierung auch eine prompte Erklärung: "Der Fokus der Jury lag sehr auf der Show – und da waren andere einfach besser als wir", meinte er nach der Veranstaltung. "Die Musik haben wir, wie ich finde, trotzdem gut abgeliefert." Wie ausführlich berichtet, nahm die Welvert Big Band in der Besetzung mit fünf Saxophonen, vier Posaunen, vier Trompeten und einer Rhythmusgruppe am Blechduell-Vorentscheid am Sonntag in Gengenbach teil. Die Veranstaltung ist das eine, die Klickzahlen im Internet das andere. Und die sind für die Band erfreulich. Die Klicks auf die Badner-Suite der Welvert Big Band auf Youtube steigen.