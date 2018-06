Villingen-Schwenningen Weltweit im Einsatz für Kinder

Das Interesse an ihrer Arbeit in einem vom Bürgerkrieg geschüttelten Land war groß – rund 150 Menschen kamen auf Einladung des Evangelischen Erwachsenenbildung und des Bildungszentrums Villingen. Gudrun Adams hat bis zu ihrem 62. Lebensjahr für "Medecins sans Frontières" (MSF), die 1971 in Frankreich gegründete Hilfsorganisation für medizinische Nothilfe in Krisen und nach Katastrophen in der ganzen Welt, immer "nur" gespendet. Vor vier Jahren bewarb sie sich dort schließlich um eine aktive Mitarbeit.

Ihr erster Einsatz führte sie sechs Monate lang nach Afghanistan. Danach war sie im afrikanischen Tansania und auf Haiti.

Gerade ist sie aus dem Norden Jemens zurückgekehrt, wo sie drei Monate lang in einem von MSF geführten Krankenhaus Dienst tat. Ihre Erzählungen aus einem Land ohne geregelte Müllabfuhr, in dem sich Frauen in der Öffentlichkeit nur vollverschleiert zeigen, nicht fotografieren lassen und Kinder häufig aufgrund von Mangelernährung krank werden, erzeugten stellenweise westliches Kopfschütteln. In Khamer, einem Dorf der Provinz Amràn, trägt jeder Mann einen Dolch, jeder zweite eine Kalaschnikow. Der Bürgerkrieg der schiitischen Hutis gegen die Regierung und deren Anhänger, in den sich der Nachbar Saudi-Arabien auch noch einmische, tobe vor allem im Süden, im Norden sei es relativ ruhig, erzählte Adams.