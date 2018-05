Villingen-Schwenningen Welle der Solidarität für Folk-Club

VS-Villingen. Weit über die Doppelstadt hinaus gebe es Reaktionen und Angebote, dem Kulturverein helfen zu wollen, freut sich Richard Hehn vom Folk-Club. Auch Kommunalpolitiker haben sich eingeschaltet und sichern Unterstützung zu.

So habe Bertold Ummenhofer von den Freien Wählern eine fraktionsübergreifende Initiative angestoßen, nochmals von der Verwaltung die Informationen einzufordern, was sie in Sachen Lärmschutz überhaupt überprüft habe und was machbar sei, erklärt seine Fraktionskollegin Ulrike Heggen. Denn es könne nicht sein, dass ein Anwohner eine solche Kultureinrichtung kaputt machen kann. In einer Stadt wie Villingen-Schwenningen müssten Bands doch bis um 23 Uhr spielen können, zumal es in der Scheuer kein tägliches Programm gebe. "Wir werden die Verwaltung massiv bitten, es darauf ankommen zu lassen und das mit dem Lärmschutz einmal nicht so eng zu sehen", gibt sie die Devise vor.

Ähnlich sieht das auch Frank Bonath von der FDP. In anderen Städten gebe es Konzerte bis weit nach 23 Uhr. Vielleicht sollte die Verwaltung den Konflikt mit dem Anwohner einfach riskieren und es auf eine Klage ankommen lassen. Das könne der Gemeinderat der Verwaltung nicht vorschreiben, sondern nur appellieren, diesen Weg einzuschlagen. Rein rechtlich stelle sich die Situation leider so dar, dass das Einzelinteresse des einen Anwohners das Gemeinschaftsinteresse aushebelt. Die Scheuer so abzudichten, dass kein Lärm nach draußen dringt, sei wohl schwierig. Aber er wolle sich zusammen mit vielen anderen Kollegen dafür stark machen, dass der traditionsreiche Konzertsaal weiterhin zur Verfügung steht. "Wir brauchen solche Orte, wir müssen die Lebendigkeit unterstützen und sie nicht immer nur stutzen", hofft Bonath auf ein vielseitiges und buntes Leben inmitten der Stadt. Zwar entstehe im Zentralbereich das Jugendkulturzentrum, doch das richte sich an eine andere Besucherschicht. Und die Kultur in die Peripherie zu verlegen, widerspreche dem Ziel, die Innenstädte lebendig zu halten, stellt sich Bonath hinter den Folk-Club, der sich in der Innenstadt verwurzelt fühlt und diese Auslagerung ablehnt.