Villingen-Schwenningen Weiterer Meilenstein im Friedengrund

Für FC-08-Präsident Leo Grimm handelte es sich um einen "historischen Tag" für die Stadt und den Verein. "Was wir in zweieinhalb Jahren geschafft haben, ist sehenswert und eines Oberzentrums würdig", so Grimm, der sich damit auch auf den Bau der durch Sponsoren finanzierten VIP-Lounge bezog. Beim FC 08 Villingen ist man froh, dass die Anlage pünktlich zum Rundenstart genutzt werden kann. Bereits in der kommenden Saison, die an diesem Wochenende beginnt, sind mehrere Flutlichtspiele auf dem heimischen Rasen geplant. Grimm: "Die Leute sollen dann abends von der Bundesstraße aus sehen: ›Ah, der Nullacht hat ein Spiel!‹"

Nicht nur er, sondern der gesamte Verein freut sich über die "wunderbare Atmosphäre", die nun erzeugt wurde. Sein Dank galt deshalb der Stadt und den Planern. Der Präsident ist außerdem überzeugt davon, dass es sich bei der Investition um "gut angelegtes Geld" handelt.