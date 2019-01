Villingen-Schwenningen. Die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe, die der Abteilung Volkshochschule im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport angegliedert ist, startet am 1. April ihren zehnten Lehrgang zur Ausbildung zur staatlich geprüften Altenpflegehelferin. Ein unverbindlicher und kostenloser Informationstermin für Interessierte findet am Donnerstag, 24. Januar, 17 Uhr, und am Mittwoch, 13. Februar, ebenfalls 17 Uhr, in der VHS-Geschäftsstelle in Schwenningen, Metzgergasse 8, statt. Anmeldungen zum Lehrgang sind ab sofort möglich. Voraussetzung für diese Ausbildung sind der Hauptschulabschluss und, falls Deutsch nicht Muttersprache ist, ein Nachweis über Deutsch-Kenntnisse auf dem Sprachniveau B 2. Die Ausbildung dauert ein Jahr und beinhaltet sowohl Theorie-Unterricht als auch Praxisphasen. Für Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen, übernimmt das Land die Ausbildungskosten. Für Arbeitssuchende besteht die Möglichkeit der Kostenübernahme durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. Informationen gibt es bei Lehrgangsleiter Edgar Gindele, Telefon 0151/11 18 96 56 oder bei den VHS-Geschäftsstellen, Telefon 07720/82 33 44.