Villingen-Schwenningen Weitere Schritte in Richtung Neubau

Während Gruler erklärt, schließen die Mitarbeiter der Bau-Dienstleistungsfirma ein Rohr an einen Tankwagen an und lassen dadurch Wasser in eine der Gruben fließen. "Mit dem Wasser wird die Versickerungsfähigkeit des Untergrunds getestet", gibt der Geologe ein Beispiel dafür, was unter dem Schlagwort "Erkunden von Baugrund" eigentlich zu verstehen ist. "Dazu füllen wir die Grube bis zu einer bestimmten Stelle mit Wasser und beobachten, wie schnell sich die Oberfläche absenkt. Mit diesem Durchlässigkeitswert kann der Planer dann die Versickerungsmulde dimensionieren", sagt Gruler.

Baustart ist für Herbst kommenden Jahres geplant

Den Neubau der Kindertagesstätte, die sich im Besitz der Stadt befindet, aber von der evangelischen Kirche betrieben wird, hat der Gemeinderat Ende Juni vergangenen Jahres beschlossen. Die Kosten werden auf rund 3,85 Millionen Euro geschätzt. Das Gebäude, das zu 100 Prozent von der Stadt finanziert wird, wird nach Fertigstellung bis zu sechs Kindergruppen bereithalten. Aktuell sind dort zwei Gruppen zuhause.

"Die Maßnahmen in der Metzgergasse sind Teil der Vorbereitung für einen Projektbeschluss, den die Verwaltung derzeit und in den kommenden Monaten ausarbeitet", erklärt Oxana Brunner weiter. Dieser Beschluss soll im Frühjahr kommenden Jahres in den Gemeinderat kommen. Bekomme das Projekt grünes Licht, könne man im Herbst 2019 mit einem Baustart rechnen.