Villingen-Schwenningen Weitere Bauplätze und neue Begrüßungsschilder

Der Ortschaftsrat traf sich 2018 zu zehn Sitzungen, in denen 51 öffentliche und 17 nichtöffentliche Tagesordnungspunkte behandelt wurden. Darüber hinaus nahm Ortsvorsteher Martin Wangler zahlreiche weitere Termine wahr. Die Ortsverwaltung bearbeitete 14 Anträge zu Personalausweisen, drei Anträge zu Kinderreisepässen und zwölf weitere Bescheinigungen. Drei Neubürger erblickten das Licht der Welt.

Auch sonst hat sich in Her­zogenweiler einiges bewegt. Der Höhepunkt war die Umsetzung des Glasfaserprojekts des Zweckverbandes. Die Backbone-Leitung nach Vöhrenbach führt direkt durch Herzogenweiler und kann flächendeckend angeschlossen werden. Über 70 Prozent der Haushalte hatten einen Anschluss beantragt. Anfang 2018 wurde in Herzogenweiler als eine der ersten Ortschaften in VS flächendeckend die neue LED-Beleuchtung installiert.

Nach jahrelangen Bemühungen ging der lang gehegte Wunsch nach einer unterirdischen Löschwasserzisterne auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus in Erfüllung. Ortsvorsteher Martin Wangler hob in diesem Zusammenhang die ehrenamtliche Leistung der Feuerwehr hervor, die in Eigenregie die Pflasterung des Platzes übernommen hatte.