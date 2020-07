Villingen-Schwenningen Weiter Skepsis gegenüber Mehrwertsteuersenkung

Zeitraum zu knapp

Knappes Zeitfenster, dazu noch eine erhöhte Nachfrage der Betroffenen und ein entsprechend stark geforderter Kundensupport birgen Zündstoff. "Der Aufwand ist wirklich enorm groß." Zu groß angesichts einer doch kurzen Zeitdauer? "Die Wirkungszeit ist eindeutig zu kurz", kritisiert nicht nur Bauer, dass die Mehrwertsteuer-Senkung gerade mal ein halbes Jahr greifen soll, bis zum 31. Dezember.

Nach wie vor Einbußen

Die generelle Frage, die sich nicht nur Wolf-Dieter Bauer von der IHK stellt: "Wie viele geben die Mehrwertsteuersenkung überhaupt an ihre Kunden weiter?" Für Gila ­Aberle, Inhaberin von vier Boutiquen in VS, gibt es dazu eine deutliche Ansage. In der Modebranche biete die Steuersenkung nur wenig Kaufanreiz. Zudem "kämpfen wir noch um unsere Existenz", bringt sie die Folgen des monatelangen Lockdown durch die Corona-Krise ins Spiel. Die Lust am Shoppen sei nach wie vor nicht groß, entsprechend hoch die Umsatzeinbußen. "Wir nehmen die drei Prozent weniger Mehrwertsteuer dann als kleine Unterstützung für uns Einzelhändler", zumal es sich bei einer möglichen Ersparnis meist ohnehin nur um ein paar wenige Euro handle, rechnet die Geschäftsfrau aus Villingen vor.

Petra Schlitt-Kuhnt, Pressesprecherin der Handwerkskammer Konstanz, formuliert es so: "Je hochpreisiger der Artikel, je genehmer", oder in anderen Worten gesagt, der Wirkungsgrad sei sehr branchenabhängig. Und wie sieht es in jenen Branchen aus, wo ordentlich gespart werden könnte beim Kauf? "Nach wie vor ist das Kaufverhalten verhalten", beobachtet Andreas Beck vom Autohaus Bachmann in Villingen. Mit einem Riesenansturm rechnet er sowieso nicht, nicht in den nächsten Tagen und auch nicht in den kommenden Monaten. Auch Beck hat aus diversen Branchen mitbekommen, dass wegen der Umstellung bei manchen Betrieben eine Woche lang das Computersystem gesperrt gewesen sei.

Rabattschlachten kommen

Jürgen Müller, Geschäftsführer von Sport Müller in Schwenningen, ist vorsichtig mit seinen Prognosen. "Wir müssen die nächsten Wochen und Monate abwarten." Doch von einem großen Kaufanreiz-Coup will auch der Geschäftsführer nicht sprechen. Seine Skepsis begründet er auch mit einem anderen Corona-Effekt: Die Lager seien voll und der Handel stehe so vor großen Rabattschlachten.

Expertenrat gefragt

Die Mehrwertsteuersenkung ist auch andernorts das beherrschende Thema. Die Steuerberatungsbüros beschäftigen sich intensiv mit der Senkung, Fortbildung und deutlich mehr Beratungen stehen auf dem Terminplan. Probleme bereiten vor allem komplexe Rechnungen, bei verschiedenen Teilleistungen zu unterschiedlichen Daten, vor oder nach der Senkung der Mehrwertsteuer, spricht ein Steuerberater aus VS das komplexe Thema an. Entsprechend hoch sei der Informationsbedarf gerade aus der Bauwirtschaft. Der Experte kann nur einen Rat geben: Lieber vor dem Schreiben einer Rechnung Rücksprache mit einem Fachmann halten, bevor es Beschwerden gebe.