Vertreter des Kirchenchores und des katholischen Männerwerks Weilersbach haben eine Spende in Höhe von 400 Euro an Maria Noce für das Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe übergeben. Das Geld kam bei Kollekte der Maiandacht in der Weilersbacher St. Hilarius Kirche zusammen. Die Andacht mit Pfarrer Claus Michelbach wurde vom Kirchenchor Weilersbach in Kooperation mit dem katholischen Männerwerk gestaltet. Zum Spendentermin kamen (von links) Agnes Schuster (Dirigentin), Maria Amadio (Vorsitzende Kirchenchor), Maria Noce sowie Johannes Hauger (Vorsitzender Männerwerk). Foto: Preuß