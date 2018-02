Villingen-Schwenningen Weilersbacher Protest mit Mini-Baum

VS-Weilersbach. Dem Vernehmen nach fünf Seiten lang war das Schreiben, das die ­Epfelschittler im Vorfeld von der Stadt erhalten hatten. ­Sicherheitsbestimmungen, Sicherheitsabstände, Sicherheitsbeauftragte – alles, was einem so an sicherheitsrelevanten Vorschriften einfallen kann. Es waren wohl in den vergangenen Jahrzehnten einfach zu viele Schwerverletzte zu beklagen, meinte ein Besucher sarkastisch.

Kein Vertrauen

Ganz offensichtlich hatte das Ordnungsamt nicht so das rechte Vertrauen, dass die Weilersbacher Narren sich an die neuen Vorschriften halten würden, weswegen sie mit einer Abordnung von fünf Mitarbeitern in Zivil, aber mit Kamera zum Festhalten allfälliger Beweisfotos ausgestattet, anrückten, an der Spitze Amtsleiter Ralf Glück. Und zur Sicherheit hatte man auch den Ordnungsdienst alarmiert, damit im Zweifelsfalle ein Uniformierter eingreifen könne.