Zwei äußerst abwechslungsreiche ­Wochen erleben derzeit die Kinder in der Ferienbetreuung der Grundschule Weilersbach. Das vom Förderverein der Grundschule organisierte Programm begeistert die 25 Kinder restlos. Die vergangene Woche stand unter dem Motto Märchen. Jeder Tag wurde nach einem anderen Märchen gestaltet. So wurden beim Froschkönig Frösche und Kronen gebastelt, bei Hänsel und Gretel ging es auf Schnitzeljagd, und am letzten Tag wurden in der Halle Ritterspiele veranstaltet. Höhepunkt der ersten Woche war der Tagesausflug ins Kletterwerk Radolfzell (Foto). Dort konnten die Kinder unter fachkundiger Anleitung Kletterwände erklimmen oder bouldern. Danach ging es zum Eis essen in die Stadt. Diese Woche steht unter dem Motto Farben und Symbole. Dabei gehen die Kinder bei der Farbe grün in den Wald, basteln bei rot Herzen oder machen bei blau eine Wasserschlacht. In den Räumen der Grundschule und der Glöckenberghalle haben die Kinder ideale Bedingungen für zwei Wochen begeisternde Ferienbetreuung. Foto: Wössner