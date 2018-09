Villingen-Schwenningen Weil viele OB-Wähler erst 16 sind

Unterstützung beim "Kandidat-O-Mat Spezial"

Doch das Programm der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg geht noch weiter: Für weiterführende Schulen in VS gibt es nun ein spezielles Workshop-Angebot. Ganz gezielt sollen Schüler mit ihrer Unterstützung beim "Kandidat-O-Mat Spezial" beispielsweise erfahren, wie sie die Kandidierenden zur OB-Wahl am besten vergleichen (für weiterführende Schulen, ab Klasse 10).

Erstmalig haben die Landeszentrale für politische Bildung und die Universität Freiburg gemeinsam mit dem Schwarzwälder Boten für Villingen-Schwenningen einen Kandidat-O-Mat für Oberbürgermeisterwahlen entwickelt. Das neue Tool soll Wählern ein innovatives Informationsangebot zur Wahl sein, indem der Nutzer die eigenen Positionen und Meinungen mit den Positionen und Begründungen der Kandidierenden vergleichen kann.