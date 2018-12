Villingen-Schwenningen Weil trotz Pille davor ihr Einsatz wichtig ist

Schwarzwald-Baar-Kreis. Doch die revolutionäre Tablette ist nur eine von vielen Neuerungen, mit welchen sich das Team um Bernd Ayasse in den vergangenen Monaten konfrontiert sah. Zum ersten Mal war man 2018 nach langen Jahren des Ringens in den Genuss einer vollen Landesförderung gekommen. Für 2019 ist das Geld nochmals bewilligt, 2020 aber gelten neue Kriterien und muss die Aids-Hilfe SBH sich daher neuen Vorzeichen stellen.

Aus dem kleinen Verein, der von einem winzigen Büro in der Villinger Gerberstraße aus die regionale Aids-Hilfe vorangebracht hat, ist mit dem Umzug in die Güterbahnhofstraße eine vorzeigbare Adresse und Anlaufstelle für Betroffene geworden. Mittlerweile ist man einer von elf Checkpoints in Baden-Württemberg geworden, was unter dem Strich vor allem eines bedeutet: Hier können Menschen einen Aidstest machen lassen. Doch die Bewilligung des Status’ ist Fluch und Segen zugleich, denn damit geht nun die Auflage einher, einen eigenen Settingbereich zu schaffen, eine vom restlichen Raum abgetrennte Zone, in der die Tests diskret abgewickelt werden können. Eine Maßnahme, die Geld kostet, das bei dem Verein nur knapp vorhanden ist. Ein Grund, weshalb auf einem Portal der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau ein Crowdfunding-Projekt zur Finanzierung des Checkpoints gestartet worden ist – doch die Spendierfreude der Öffentlichkeit lässt noch zu wünschen übrig. "Das Projekt ist wichtig", bekräftigt Ayasse daher, nicht nur der Checkpoint, auch die Landesmittel seien davon abhängig.

Eine zweite große finanzielle Hürde will man für 2019, so hofft man, endlich nehmen: "Wir werden zum zwölften Mal Kreismittel beantragen", sagt der Vorsitzende und hofft auf eine Trendwende. Der Landkreis sei der regionalen Aids-Hilfe aus ihm unerfindlichen Gründen bislang nicht sehr gewogen. Der hiesige sei der einzige Kreisverband, der keinerlei Kreismittel erhalte – für Ayasse ein Unding.