Villingen-Schwenningen Weil sich das Finanzamt neu aufstellt, bleiben viele Anträge liegen

Für die einfachen Fälle hat Huy zwischenzeitlich "eine Sondertruppe eingesetzt, die die Fälle abarbeitet". Da sei man mittlerweile bereits dabei, im September eingegangene Erklärungen zu bearbeiten. Länger gedulden müssen sich alle anderen.

Wer nachzahlen muss, wird sich freuen

Wie groß der zeitliche Rückstand ist, mochte Huy nicht konkret sagen. Von Steuerberatern war aber zu erfahren, dass offenbar im beträchtlichen Umfang Erklärungen noch nicht bearbeitet worden sind, die bereits im Juli eingereicht worden waren. Wer nachzahlen muss, wird sich freuen, wer hingegen eine Erstattung erwartet, dürfte hoffen, dass die Umstrukturierung zeitnah greift.

Huy sieht sein Amt grundsätzlich auf gutem Weg und zeigte sich optimistisch, dass die Umstellungen Anfang 2019 vollumfänglich umgesetzt sein werden. Vor allem die leichten Fälle sollten dann wesentlich beschleunigt und hoch automatisiert bearbeitet werden können.

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit in Baden-Württemberg liegt laut Angaben des Bundes der Steuerzahler für den Veranlagungszeitraum 2016 bei 45 Tagen für Arbeitnehmer, also bei einfachen Lohnsteuererklärungen. Einkommenssteuererklärungen benötigen im Schnitt 52 Tage.

Im Bundesvergleich liegt das Land damit im hinteren Mittelfeld, am schnellsten arbeitet die Finanzverwaltung in Berlin mit 35 beziehungsweise 40 Tagen, am längsten dauert es in Hessen, Niedersachsen und Bremen mit bis zu 65 Tagen Bearbeitungszeit.