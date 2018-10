Villingen-Schwenningen Weil lesen wirklich bildet...

Schwarzwald-Baar-Kreis. Jetzt wurde der Inhalt von 120 Vorlesekoffern dank der Sparkasse Schwarzwald-Baar komplett erneuert. Sach- und Bilderbücher, mehrsprachige Geschichten zum Vorlesen und eine Hörbuch-CD – der durchsichtige Koffer enthält literarische Schätze, die laut Andreas Meßmer vom Bildungsbüro im Landratsamt speziell für Vorschulkinder ausgewählt wurden.

Durch Vorlesen und Lesen in den Familien Sprache zu bilden, sei die beste Vorbereitung auf das spätere Lernen von Schreiben und Lesen in den Grundschulen, sagt Meßmer. 120 solcher Koffer gibt es, die nun auf die rund 60 Kindergärten und Kindertagesstätten im Kreis verteilt werden, die sich um eine Teilnahme am Sprachförderungsprojekt beworben haben. Von dort wandern die Koffer zweiwochenweise in die Familien und entfalten besonders da, "wo Bücher nicht die Rolle spielen, die für die Entwicklung des Kindes wünschenswert wäre", ihre anregende Wirkung, weiß Landrat Sven Hinterseh.

Angelika Halder vom Kindergarten in Neuhausen bestätigt die positiven Erfahrungen, die man in den ersten fünf Projektjahren mit dem Vorlesekoffer gemacht hat. Linda Hak, Mutter und Literaturwissenschaftlerin aus Neuhausen, schätzt besonders die Vielfalt des Kofferinhaltes, der es Kindern ermöglicht, literarische Vorlieben zu entwickeln. "Die Kinder sind begeistert, bisher gab es kein kaputtes Buch", lautet die Rückmeldung aus Neuhausen. Nach fünf Jahren intensiver Nutzung mussten die Inhalte jetzt aber doch ersetzt werden. Außerdem gibt es die Koffer jetzt in vier Varianten. Der Vorstandsvorsitzende Arendt Gruben sieht die von seinem Institut für das "professionell gemanagte" Projekt gesponserten 5000 Euro "erkennbar sinnvoll, weil mit Reichweite" angelegt. Das Projekt "Vorlesekoffer für Familien" wurde von der Pädagogischen Hochschule Weingarten wissenschaftlich begleitet. Vorlesen fördere die sprachliche und emotionale Entwicklung, steigere die Konzentrationsfähigkeit und sei Ausgangspunkt für Leselust und -kompetenz, heißt es im Evaluationsbericht. Für die Familienbeauftragte des Kreisjugendamtes, Andrea Giurcich, wichtig: "Vorlesesituationen können zudem helfen, die Bindung zwischen Eltern und Kindern auf eine stabile Grundlage zu stellen".