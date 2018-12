VS-Villingen. Russische Weihnachten – das bedeutet bunte, ausgelassene Feierlichkeiten mit wildem Tanz und fröhlichem Gesang. Diesen Zauber bringt die große Weihnachtsrevue Ivushka am Sonntag, 30. Dezember, 18 Uhr, ins Theater am Ring. Eine kulturell spannende Reise zum Träumen, Erinnern und Kennenlernen gleichermaßen. Karten gibt es im Vorverkauf beim Tourist-Info & Ticket-Service in VS.