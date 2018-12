Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt: Wenig Umsatz wegen Regen

Recht zufrieden ist dagegen "die Gerti" aus dem Vinschgau. Ihre Südtirol-Spezialitäten – Kaminwurzen, Bergkräuter-Speck und Weinkäse – aus dem "Plauserspeckladele" in Meran fanden reißenden Absatz. Allerdings: den Ausfall an den Regentagen konnte auch sie nicht mehr aufholen.

Marion Surbeck ist mit ihren zwei Freundinnen eigens aus Schaffhausen angereist, um auf dem Villinger Weihnachtsmarkt zu shoppen und hat dafür glücklicherweise einen der regenfreien Tage erwischt. Da ihr Großvater aus Obereschach stamme, kenne sie die Stadt, sagt sie. Die drei Damen verkosten die Kaminwurzen aus Gamsfleisch und sind begeistert. Jede hat schließlich mehrere Tüten in beiden Händen und es geht in Richtung Bahnhof, um die Heimreise mit dem Zug anzutreten.

Auf der Weihnachtsmarktbühne ist das tägliche musikalische Programm in vollem Gange. Moderatorin Diana Graupner von der ausrichtenden Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH (SMA) verabschiedet gerade die Singakademie "DoReMi" der evangelischen Kirchengemeinde und begrüßt sämtliche Schüler der Warenbergschule. Von der Grundschulförderklasse bis zu den Viertklässlern, jedes Kind singt, sagt ein Gedicht auf oder spielt Mundharmonika. Diana Graupner freut sich über das Engagement der Gruppen, die hier an allen zehn Tagen aufgetreten sind. Seit 2013 gestaltet sie den Weihnachtsmarkt mit, seit zwei Jahren in leitender Funktion. "Die Weihnachtsmärkte in Villingen und Schwenningen sind mir eine Herzensangelegenheit", sagt sie und bedauert, dass die Händler in Villingen diesmal unter dem Regenwetter leiden – "das können wir halt leider nicht beeinflussen". Ein letzter Einkehrschwung an der Hütte des Katzenmusikvereins "Miau" Villingen: Hier steht Ehrenmitglied Rolf Müller hinter dem Glühweintopf. In zwei Schichten, an den beiden Wochenenden sogar in drei, helfen die Mitglieder, den Glühwein auszuschenken, die vorgeschriebenen Mehrweg-Gläser im Spülmobil wieder zu reinigen und für Nachschub zu sorgen. Auch die Katzenmusiker freuen sich über viele Stammgäste, die bei jedem Wetter kommen. "Der einzige Vorteil in diesem Jahr ist", sagt Müller, "dass wir den Heizofen nicht anschalten mussten".

Für einige der Händler hält die Stadt jetzt eine zweite Chance bereit: Vom 14. bis 23. Dezember findet der Weihnachtsmarkt in Schwenningen statt.